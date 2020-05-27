2020-05-27T19:24:32+03:00
Общество

Губернатор Югры встретилась с «Мамонтятами Югры»

Наталья Комарова: «Они смелые, уверенные и спортивные югорчане»
Руслан Савинов
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Губернатор Югры встретилась с «Мамонтятами Югры». Фото из "Инстаграма" Натальи Комаровой.Губернатор Югры встретилась с «Мамонтятами Югры». Фото из "Инстаграма" Натальи Комаровой.
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Губернатор ХМАО Наталья Комарова по видеоконференцсвязи увиделась с «Мамонтятами Югры»:

- Смелыми, уверенными и спортивными югорчанами, - так описала мамонтят глава региона в своем аккаунте в соцсети «Инстаграм».

Напомним, что детско-юношеская следж-хоккеи ная сборная создана в конце 2019 года из числа участников программы «Наши сани едут сами» Центра адаптивного спорта Югры. По этои программе дети от 7 до 18 лет с поражением опорно-двигательного аппарата занимаются следж-хоккеем.

Наталья Комарова уточнила, что в 2019 году сборная стала лучшеи в дивизионе новичков, дебютировав на «Фонбет-фестивале детскои следж-хоккеи нои лиги» в Сочи:

- В команде 20 детеи из Сургута и Ханты-Мансии ска. Каждыи из них сегодня был на связи. Рассказали, что в период пандемии тренируются дома вместе с командои онлаи н, поддерживают себя в форме. Несколько из их несложных упражнении всем пригодятся, - написала Наталья Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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