2020-05-27T19:16:35+03:00
Общество

Жителям ХМАО перечислили симптомы и признаки коронавируса

Часть симптомов напоминают ОРВИ или грипп
Руслан Савинов
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Жителям ХМАО перечислили симптомы и признаки коронавирусаЖителям ХМАО перечислили симптомы и признаки коронавирусаФото: pixabay.com
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Как отметили специалисты Минздрава РФ, похожие при коронавирусе симптомы встречаются у пациентов с ОРВИ или гриппом.

- При их обнаружении необходимо незамедлительно обратиться к врачу для получения медицинской помощи и исключения коронавируса, - напоминают югорчанам врачи.

Среди основных симптомов: высокая температура, затрудненное дыхание, чихание, кашель и заложенность носа, боли в мышцах и в груди, головная боль и слабость, возможна тошнота, рвота и диарея.

Добавим, что важно оставаться дома и обратиться к врачу, если: вы контактировали с заразившимся COVID-19, вернулись из страны, где идет вспышка болезни, если у вас повышенная температура, кашель и одышка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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