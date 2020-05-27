2020-05-27T19:11:31+03:00
Общество

Сквер Строителей реконструировали в Нижневартовске

Открытие запланировано на август
Руслан Савинов
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Сквер Строителей реконструировали в Нижневартовске. Фото администрации города.Сквер Строителей реконструировали в Нижневартовске. Фото администрации города.
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Реконструкция сквера Строителей на пересечении улиц Мира и Нефтяников завершена. По информации от пресс-службы городской администрации, ьоржественное открытие запланировано на начало августа – ко Дню строителей.

Как пояснил подрядчик осталось еще раз после строительных работ промыть плитку, произвести запуск освещения и можно передавать сквер на содержание в департамент ЖКХ.

Глава Нижневартовска Василий Тихонов обратил внимание подрядчика на качество работ по озеленению. Посоветоваться с экологами о том, какие растения можно высаживать летом. И если потребуется провести повторное озеленение.

Добавим, что сквер включает более 11 подобъектов, в том числе солнечные часы параметрические галереи под открытым небом, места отдыха, монумент «Город», площадь Почета, входы на территорию сквера Строителей украшают арки неправильной формы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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