Погода в Югре 28 мая: небольшое потепление

28 Май 2020 2020-05-28T05:31:22+03:00

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В Ханты-Мансийском автономном округе в четверг, 28 мая, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +6, +11 градусов, днем +18, +23 градуса.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +18, +20 градусов.

В Сургуте наступит облачный день, без осадков. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +15 +17 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется ясный день. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +13, +16 градусов.

На Руси этот день называли «Пахом Теплый». По погоде отмечали: если на Пахома восход солнца был багряным - ждали грозного, пожарного лета.

ИСТОЧНИК KP.RU