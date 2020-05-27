Жительница Березовского района 5 лет ждала переселения из аварийного жилья
Правоохранители Березовского района по обращению жительницы с. Теги провели проверку соблюдения жилищного законодательства администрацией района.
- Установлено, что в 2015 году жилой дом, принадлежащий заявителю, признан непригодным для проживания. Основанием для принятия такого решения послужило наличие угрозы разрушения несущих конструкций дома, в связи с его нахождением в зоне обрушения берега, - уточнили в пресс-службе региональной прокураторы.
Органом местного самоуправления обязательства перед жительницей с. Теги по выплате выкупной стоимости жилья не были исполнены.
Поэтому прокурор муниципалитета обратился в суд с иском с требованиями обязать администрацию района выкупную стоимость за жилой дом. Суд удовлетворил иск в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU