Югорчане продолжают повышать цифровую грамотность в условиях самоизоляции
Более 1700 югорчан повысили цифровую грамотность с начала 2020 года. Коррективы в работу внесли режимы повышенной готовности и самоизоляции, поэтому проведение семинаров в очном формате оказалось невозможным. Благодаря цифровым технологиям обучение граждан организовано по индивидуальной траектории и не требует выхода из дома.
Жители ХМАО разных возрастов и категорий занятости прошли дистанционное обучение по программам «Планшет для начинающих», «Цифровая экономика: просто о сложном», «Мобильные приложения», «Основы информационной безопасности» и др.
Слушатели семинаров освоили: использование компьютерных устройств, поисковых систем, различных онлайн-сервисов и мобильных приложений, а также познакомились с блокчейном, телемедициной, дополненной реальностью и интернетом вещей. Наибольшей популярностью у югорчан пользуется курс, посвященный информационной безопасности.
На портале Цифровой гражданин Югры и образовательном портале Югорского НИИ информационных технологий доступны учебные материалы по различным темам цифровой грамотности.
ИСТОЧНИК KP.RU