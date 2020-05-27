Югорчане продолжают повышать цифровую грамотность в условиях самоизоляции

27 Май 2020 2020-05-27T18:19:05+03:00

В 2020 году курсы освоили уже почти 2000 человек

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Более 1700 югорчан повысили цифровую грамотность с начала 2020 года. Коррективы в работу внесли режимы повышенной готовности и самоизоляции, поэтому проведение семинаров в очном формате оказалось невозможным. Благодаря цифровым технологиям обучение граждан организовано по индивидуальной траектории и не требует выхода из дома.

Жители ХМАО разных возрастов и категорий занятости прошли дистанционное обучение по программам «Планшет для начинающих», «Цифровая экономика: просто о сложном», «Мобильные приложения», «Основы информационной безопасности» и др.

Слушатели семинаров освоили: использование компьютерных устройств, поисковых систем, различных онлайн-сервисов и мобильных приложений, а также познакомились с блокчейном, телемедициной, дополненной реальностью и интернетом вещей. Наибольшей популярностью у югорчан пользуется курс, посвященный информационной безопасности.

На портале Цифровой гражданин Югры и образовательном портале Югорского НИИ информационных технологий доступны учебные материалы по различным темам цифровой грамотности.

ИСТОЧНИК KP.RU