2020-05-27T15:06:05+03:00
Общество

Югорским медикам объяснили порядок выплат за работу с пациентами, больными коронавирусом

Специалисты ответили на самые острые вопросы
Руслан Савинов
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Югорским медикам объяснили порядок выплат за работу с пациентами, больными коронавирусомЮгорским медикам объяснили порядок выплат за работу с пациентами, больными коронавирусомФото: pixabay.com
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На вопросы югорских медиков в прямом эфире ответили замдиректор департамента здравоохранения ХМАО Инна Бычкова и замруководителя Следкома региона Дмитрий Шерман.

Они пояснили, что дополнительные выплаты положены медикам, которые напрямую работают с пациентами с подтвержденным коронавирусом. Это медики, фельдшеры, водители скорой помощи, трудящиеся в «красных зонах», стационарах, специализированных бригадах и ковидных госпиталях.

Известно, что ответственность за назначение выплат лежит на медорганизациях, где приказом определяется список сотрудников, кому доплаты положены.

Также существует выплата в случае заболевания, инвалидности или смерти медработника из-за коронавируса.

Кроме того, в случае жалоб по поводу выплат стоит обратиться к руководству медучреждения, в департамент здравоохранения округа или правоохранительные органы по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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