Югорчанин вошел в ТОП-10 лучших тхэквондистов России

27 Май 2020 2020-05-27T13:25:19+03:00

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Агентство «Весь спорт» продолжило реализацию проекта «10 за 27» – рейтинг лучших спортсменов России в олимпийских видах за 27 лет с момента распада СССР.

Итак, как отмечает пресс-служба «ЮграМегаСпорт», по мнению агентства в ТОП-10 лучших спортсменов-тхэквондистов вошел и югорчанин Максим Храмцов.Десятка спортсменов отбиралась не только исходя из титулов и рекордов, но и за отсутствие нарушений антидопинговых правил.

Напомним, Максим Храмцов - чемпион мира 2017 года и чемпион Европы 2018. В «десятке лучших» Храмцов на шестом месте. Живет и тренируется Максим в Нижневартовске. Его личный тренер - Александр Лашпанов.

ИСТОЧНИК KP.RU