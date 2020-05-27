2020-05-27T13:25:19+03:00
Спорт

Югорчанин вошел в ТОП-10 лучших тхэквондистов России

Максим Храмцов - чемпион мира 2017 года
Руслан Савинов
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Югорчанин вошел в ТОП-10 лучших тхэквондистов России. Фото Центра спортивной подготовки сборных команд ЮгрыЮгорчанин вошел в ТОП-10 лучших тхэквондистов России. Фото Центра спортивной подготовки сборных команд Югры
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Агентство «Весь спорт» продолжило реализацию проекта «10 за 27» – рейтинг лучших спортсменов России в олимпийских видах за 27 лет с момента распада СССР.

Итак, как отмечает пресс-служба «ЮграМегаСпорт», по мнению агентства в ТОП-10 лучших спортсменов-тхэквондистов вошел и югорчанин Максим Храмцов.Десятка спортсменов отбиралась не только исходя из титулов и рекордов, но и за отсутствие нарушений антидопинговых правил.

Напомним, Максим Храмцов - чемпион мира 2017 года и чемпион Европы 2018. В «десятке лучших» Храмцов на шестом месте. Живет и тренируется Максим в Нижневартовске. Его личный тренер - Александр Лашпанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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