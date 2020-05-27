2020-05-27T13:18:57+03:00
Общество

В Нижневартовске благоустраивают спортивные площадки

Заниматься спортом можно даже в режиме самоизоляции
Руслан Савинов
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В Нижневартовске благоустраивают спортивные площадки. Фото администрации города.В Нижневартовске благоустраивают спортивные площадки. Фото администрации города.
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Учреждения спорта Нижневартовска готовятся к летнему сезону. Например, ведется реконструкция открытого хоккейного корта в третьем микрорайоне: старый корт уже демонтировали. На его месте должны построить новую многофункциональную спортивную площадку. Закончить работу должны до 20 августа.

- Многофункциональную спортплощадку сделают и в микрорайоне 2-П по улице Декабристов, 16. Определены подрядчики на выполнение работ по демонтажу и монтажу гимнастической площадки, монтажу бетонного основания и ограждения площадки. Кроме того, планируется доставка комплекта 2-D ограждения, - пояснили в пресс-службе управления по физической культуре и спорту администрации города.

Кроме того, ведется ремонт ограждения многофункциональной спортивной площадки на территории ФСК «Юбилейный», уже заменили металлические панели ограждения площадки.

Напомним, что в ХМАО до конца мая продолжает действовать режим самоизоляции. Заниматься спортом можно с 5 до 8 часов и с 21 часа до 00 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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