2020-05-27T13:05:33+03:00
Общество

Миллион квадратных метров жилья введут в эксплуатацию в ХМАО в 2020 году

Квадратные меры создаются в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»
Руслан Савинов
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Миллион квадратных метров жилья введут в эксплуатацию в ХМАО в 2020 годуМиллион квадратных метров жилья введут в эксплуатацию в ХМАО в 2020 годуФото: pixabay.com
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Около 61,8 тысячи кв м жилья введено в эксплуатацию в Югре в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» и его региональной составляющей «Жилье» по итогам первого квартала 2020 года: 27,6 тысячи «квадратов» из них – индивидуальное жилищное строительство.

Как отмечает пресс-служба регионального правительства, в результате реализации регионального проекта «Жилье» в 2019-2024 годах планируется ввести в эксплуатацию не менее 6,3 миллиона квадратных метров жилья, в 2020 – более 1 миллиона квадратов.

- До 1 сентября 2025 года в Югре подлежит расселению 431,3 тысячи квадратных метров аварийного жилья, признанного таким до 1 января 2017 года, – написала в своем «Инстаграме» глава региона Наталья Комарова.

Она отметила, на 1 мая, расселено 12,4 тысячи квадратных метров.

- Планка до конца этого года – 80,6 тысячи квадратных метров. Введено в эксплуатацию нового жилья 9,2 % из запланированных на 2020 год 1,005 тысячи квадратных метров, - уточнила Наталья Комарова.

Добавим, что новое жилье получат около 5300 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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