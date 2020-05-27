27 Май 2020 2020-05-27T12:52:55+03:00

Сотрудники МЧС напоминают югорчанам, как предотвратить пожар на даче. Фото МЧС по ХМАО.

Изменить размер текста: A A

В муниципалитетах Югры в садово-огороднических товариществах сотрудники МЧС проводят профилактическую работу для предупреждения пожаров, гибели и травматизма людей.

С владельцами дач сотрудники МЧС провели индивидуальные беседы и инструктажи. Особое внимание – наличию на участке первичных средств пожаротушения:

- Имеющиеся под рукой бочка с водой, ведро, лопата, песок могут помочь остановить развитие пожара. Локализовав огонь помощью этих подручных средств, значительно снижается вероятность дальнейшего распространения огня и, соответственно, площадь пожара, - напоминают спасатели Ханты-Мансийского автономного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU