2020-05-27T12:52:55+03:00
Общество

Сотрудники МЧС напоминают югорчанам, как предотвратить пожар на даче

Подручные средства помогут локализовать огонь
Руслан Савинов
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Сотрудники МЧС напоминают югорчанам, как предотвратить пожар на даче. Фото МЧС по ХМАО.Сотрудники МЧС напоминают югорчанам, как предотвратить пожар на даче. Фото МЧС по ХМАО.
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В муниципалитетах Югры в садово-огороднических товариществах сотрудники МЧС проводят профилактическую работу для предупреждения пожаров, гибели и травматизма людей.

С владельцами дач сотрудники МЧС провели индивидуальные беседы и инструктажи. Особое внимание – наличию на участке первичных средств пожаротушения:

- Имеющиеся под рукой бочка с водой, ведро, лопата, песок могут помочь остановить развитие пожара. Локализовав огонь помощью этих подручных средств, значительно снижается вероятность дальнейшего распространения огня и, соответственно, площадь пожара, - напоминают спасатели Ханты-Мансийского автономного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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