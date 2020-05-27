Лицей имени Пушкина достраивают в 18 микрорайоне Нижневартовска

27 Май 2020 2020-05-27T12:46:27+03:00

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В Нижневартовске завершается строительство нового образовательного учреждения в 18 микрорайоне на улице Романтиков. Наряду со строительными работами идет наполняемость образовательного центра.

- Это учебное учреждение, строящееся для детей, проживающих в 17, 18, 23 и 24 микрорайонах. В этом районе очень много молодых семей с детьми. Учреждение будет общеобразовательным в статусе «лицей» под номером 1. Ему будет присвоено имя Александра Сергеевича Пушкина, - сообщила директор департамента по социальной политике Нижневартовска Ирина Воликовская.

Она добавила, что поступления в лицей на данный момент ожидают около двух тысяч детей: в первую очередь это школьники младших классов. Учреждение будет разнопрофильным, как и просили жители ближайших микрорайонов.

ИСТОЧНИК KP.RU