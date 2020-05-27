Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Мегионе

27 Май 2020 2020-05-27T12:22:53+03:00

Врачи делают все необходимое для локализации инфекции

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В Югре лабораторно подтверждены 75 новых случаев заболевания коронавирусом в 13 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

Нефтеюганский район – 2, Ханты-Мансийский район – 7, Сургутский район – 9, Ханты-Мансийск – 5, Урай – 1, Сургут – 14, Нефтеюганск – 2, Нижневартовск – 5, Мегион – 19, Советский район – 2, Нягань – 4, Когалым – 4, Югорск – 1, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 1924.

По возрастной структуре новые случаи распределены следующим образом: дети – 7, 18-29 – 10, 30-49 – 25, 50-64 – 28, старше 65 лет – 5. По местам инфицирования: завозные - 6, из контактов в очагах - 57, в 12 случаях контакт уточняется.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 14 случаев, с симптомами ОРВИ - 33 случая, в бессимптомной форме заболевания – 28.

ИСТОЧНИК KP.RU