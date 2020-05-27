27 Май 2020 2020-05-27T10:14:05+03:00

Энергетики ХМАО заменят около 800 изоляторов в восточной части региона Фото: pixabay.com

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Самотлорские энергетики ремонтируют трансформаторные подстанции, воздушные линии электропередачи, устанавливают птицезащитные устройства, меняют дефектные опоры. На комплекс работ по подготовке электросетевых объектов к работе в осенне-зимней период направят 599 млн рублей.

- Особое внимание специалисты нижневартовского филиала уделяют замене изоляторов на линиях электропередачи. На сегодняшний день энергетики заменили и установили дополнительно более 700 изоляторов, - сообщают специалисты.

Известно, что несмотря на ситуацию с распространением коронавирусной инфекции энергетики работают в штатном режиме и с соблюдением профилактических мер.

ИСТОЧНИК KP.RU