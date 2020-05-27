2020-05-27T10:14:05+03:00
Общество

Энергетики ХМАО заменят около 800 изоляторов в восточной части региона

Пандемия не помешает проведению плановых работ
Руслан Савинов
Поделиться:
Энергетики ХМАО заменят около 800 изоляторов в восточной части регионаЭнергетики ХМАО заменят около 800 изоляторов в восточной части регионаФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Самотлорские энергетики ремонтируют трансформаторные подстанции, воздушные линии электропередачи, устанавливают птицезащитные устройства, меняют дефектные опоры. На комплекс работ по подготовке электросетевых объектов к работе в осенне-зимней период направят 599 млн рублей.

- Особое внимание специалисты нижневартовского филиала уделяют замене изоляторов на линиях электропередачи. На сегодняшний день энергетики заменили и установили дополнительно более 700 изоляторов, - сообщают специалисты.

Известно, что несмотря на ситуацию с распространением коронавирусной инфекции энергетики работают в штатном режиме и с соблюдением профилактических мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Югорским медикам объяснили порядок выплат за работу с пациентами, больными коронавирусом
Югорчанин вошел в ТОП-10 лучших тхэквондистов России
В Нижневартовске благоустраивают спортивные площадки
Миллион квадратных метров жилья введут в эксплуатацию в ХМАО в 2020 году
Сотрудники МЧС напоминают югорчанам, как предотвратить пожар на даче
Лицей имени Пушкина достраивают в 18 микрорайоне Нижневартовска
Культурная онлайн-программа на 27 мая для югорчан на самоизоляции
Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Мегионе
Житель Урая выращивал на даче коноплю
Энергетики ХМАО заменят около 800 изоляторов в восточной части региона
Сургут украсили 75 кустов сирени к юбилею Победы
В Сургуте осужден мужчина за попытку трудоустроиться судебным приставом по фальшивому диплому
В Сургутском районе 486 семей получат новые квартиры
Пятилетний мальчик на велосипеде попал под колеса «Шевроле» в Сургутском районе
Погода в Югре 27 мая: преимущественно без осадков и похолодание
Жители ХМАО продолжают возвращаться из-за границы
Очаги инфекции в больницах Лянтора и Когалыма локализовали