Энергетики ХМАО заменят около 800 изоляторов в восточной части региона
Самотлорские энергетики ремонтируют трансформаторные подстанции, воздушные линии электропередачи, устанавливают птицезащитные устройства, меняют дефектные опоры. На комплекс работ по подготовке электросетевых объектов к работе в осенне-зимней период направят 599 млн рублей.
- Особое внимание специалисты нижневартовского филиала уделяют замене изоляторов на линиях электропередачи. На сегодняшний день энергетики заменили и установили дополнительно более 700 изоляторов, - сообщают специалисты.
Известно, что несмотря на ситуацию с распространением коронавирусной инфекции энергетики работают в штатном режиме и с соблюдением профилактических мер.
ИСТОЧНИК KP.RU