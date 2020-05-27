Сургут украсили 75 кустов сирени к юбилею Победы

27 Май 2020 2020-05-27T09:31:01+03:00

Изменить размер текста: A A

75 саженцев сирени, символизирующие 75 лет мирной жизни, высадили на улице Магистральной в Сургуте. Как отметили в пресс-службе администрации города, экологическая акция «Сирень Победы» состоялась сегодня, 27 мая, в Сургуте в рамках всероссийской акции «Сад памяти».

- Мы ежегодно стараемся, чтобы памятные события ко Дню Победы продолжались весь май. Уже высажена рябина под окнами ветерана, сегодня в центре Сургута появились новые кусты сирени. Таким образом мы благодарим ветеранов и делаем наш город краше, – поделилась замглавы города Анна Томазова.

Добавим, что акция проводится в городе четвертый год: сргутяне посадили уже около трехсот саженцев сирени.

ИСТОЧНИК KP.RU