27 Май 2020 2020-05-27T08:33:01+03:00

В Сургуте осужден мужчина за попытку трудоустроиться судебным приставом по фальшивому диплому Фото: pixabay.com

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Городской суд Сургута вынес приговор в отношении жителя Тарко-Сале. Мужчину признали виновным в совершении преступления по статье «Использование заведомо подложного документа».

Судом установлено, что мужчина в марте 2019 года предъявил поддельный диплом о высшем образовании по специальности «таможенное дело» должностному лицу – судебному приставу Сургута для направления в отдел кадров для трудоустройства.

- Выяснилось, что подсудимый обучение не проходил, диплом ему не выдавался, - пояснили в пресс-службе региональной Ханты-Мансийского автономного округа.

Суд признал жителя Тарко-Сале виновными и назначил штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU