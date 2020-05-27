В Сургуте осужден мужчина за попытку трудоустроиться судебным приставом по фальшивому диплому
Городской суд Сургута вынес приговор в отношении жителя Тарко-Сале. Мужчину признали виновным в совершении преступления по статье «Использование заведомо подложного документа».
Судом установлено, что мужчина в марте 2019 года предъявил поддельный диплом о высшем образовании по специальности «таможенное дело» должностному лицу – судебному приставу Сургута для направления в отдел кадров для трудоустройства.
- Выяснилось, что подсудимый обучение не проходил, диплом ему не выдавался, - пояснили в пресс-службе региональной Ханты-Мансийского автономного округа.
Суд признал жителя Тарко-Сале виновными и назначил штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU