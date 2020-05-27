Пятилетний мальчик на велосипеде попал под колеса «Шевроле» в Сургутском районе

27 Май 2020 2020-05-27T08:17:40+03:00

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На территории ХМАО накануне, 26 мая, четыре человека получили травмы, в том числе несовершеннолетний велосипедист, в двух дорожно-транспортных происшествиях.

Так, в 22:05 в поселке Белый Яр Сургутского района в жилой зоне на улице Маяковского 38-летний водитель за рулем «Шевроле Тахо» допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который выехал с тротуара на проезжую часть дороги. В результате аварии 5-летний мальчик получил телесные повреждения.

Кроме того, в регионе сотрудники ГИБДД задержали 11 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, и одного – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 16 водителей привлечены к ответственности, 41 – за нарушение требований к перевозке детей.

ИСТОЧНИК KP.RU