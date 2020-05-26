Жители ХМАО продолжают возвращаться из-за границы

26 Май 2020 2020-05-26T15:26:58+03:00

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела заседание оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Один из обсуждаемых вопросов касался возвращения оставшихся за границей югорчан.

- Жители округа продолжают возвращаться из-за границы, пассажиры двух недавних рейсов отправлены на обсервацию в городах прибытия — Новосибирске и Екатеринбурге, сегодня, 26 мая, планируется возвратный рейс с 69 югорчанами, они будут находится в обсерваторе на территории Урая.

Напомним, к настоящему моменту ситуация в Югре такова: 1849 случаев заболевания.

- Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88, - напоминают жителям региона медики.

ИСТОЧНИК KP.RU