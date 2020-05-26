Очаги инфекции в больницах Лянтора и Когалыма локализовали
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова провела заседание оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Один из обсуждаемых вопросов касался очагов инфекции в регионе.
- Очаги инфекции в больницах Лянтора и Когалыма локализованы, медучреждения возвращаются к работе в прежнем режиме с учетом эпидситуации, - сообщила Наталья Комарова.
Она добавила также, что три контрольно-пропускных пункта действуют на въезде в Лянтор, Федоровский и Нижнесортымский Сургутского района, на территории которого подтверждено больше полутысячи случаев коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU