2020-05-26T15:16:15+03:00
Общество

Уровень преступности в Югре – самый низкий в УрФО

Подведены итоги по обеспечению правопорядка за 4 месяца 2020 года
Руслан Савинов
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Уровень преступности в Югре – самый низкий в УрФОУровень преступности в Югре – самый низкий в УрФОФото: pixabay.com
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Губернатор Югры Наталья Комарова в режиме видеоконференцсвязи провела совещание по обеспечению правопорядка в регионе при участии представителей правоохранительных органов и главы муниципалитетов.

- По итогам четырех месяцев уровень преступности в Югре по-прежнему самый низкий среди субъектов Уральского региона и составляет 424,4 преступления на 100 тысяч населения: в УФО – 523,6; в целом по России – 458,1, - сообщила Наталья Комарова.

Она отметила, что в апреле по сравнению с предыдущими месяцами сократилось число преступлений, связанных с ввозом в регион наркотиков, количество ДТП, преступлений в общественных местах и на улицах.

Также было отмечено, что активными остаются электронные мошенники:

- Аферисты совершают каждое третье регистрируемое в округе преступление. В 2020 году ущерб только по зарегистрированным случаям составил более 130 млн рублей. Ежедневно 15-20 заявлений поступает от пострадавших, - заявила глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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