2020-05-26T15:08:59+03:00
Происшествия

Любитель нетрезвого вождения из Нягани отправился за решетку

Отбывать срок мужчина будет в колонии-поселении
Руслан Савинов
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Любитель нетрезвого вождения из Нягани отправился за решеткуЛюбитель нетрезвого вождения из Нягани отправился за решеткуФото: pixabay.com
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Городской суд Нягани вынес приговор в отношении местного жителя. Мужчину признали виновным в совершении преступления по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного настоящей статьей.

- Судом установлено, что югорчанин, имея не снятую и не погашенную судимость за управление авто в состоянии опьянения, вновь в феврале 2020 года в состоянии опьянения сел за руль автомобиля, пока не был задержан, - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на полгода. Отбывать срок он будет в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью связанной с управлением транспортными средствами на срок более двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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