26 Май 2020 2020-05-26T14:49:33+03:00

Дорожники приступили к работам на улице Билецкого в Сургуте. Фото пресс-службы сургутской думы.

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Члены рабочей группы по контролю за ремонтом автомобильных дорог в Сургуте выезжали с инспекцией на объекты, которые приводят в порядок.

- Накануне, 25 мая, дорожники выполняли работы на улице Семена Билецкого. Строители занимались укладкой выравнивающего слоя асфальта. Автомобильная дорога проходит через густонаселенный район города и в тоже время многоэтажная застройка чередуется с красивыми лесопарковыми зонами, - пояснили в пресс-службе сургутской думы.

Отмечается, что в планах строителей входит также устройство тротуаров, ремонт колодцев ливневой канализации, обустройство пешеходных переходов, модернизация освещения.

ИСТОЧНИК KP.RU