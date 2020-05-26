Вартовчанка уехала домой на чужом велосипеде

26 Май 2020 2020-05-26T14:38:59+03:00

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В полицию Нижневартовска поступило сообщение от местной жительницы, которая сообщила, что с ее лестничной площадки был украден велосипед.

- Оперативники выяснили, что к преступлению может быть причастна 44-летняя вартовчанка. Женщина пояснила, что пришла в гости к своим родственникам, но их не оказалось дома. В подъезде она увидела велосипед, и так как живет далеко, то решила воспользоваться им по своему усмотрению. Проехав часть пути, похитительница устала крутить педали и бросила транспорт в одном из дворов, - пояснили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Известно, что женщина уже не первый раз попадает в поле зрения правоохранительных органов: в отношении нее расследуется уголовное дело за кражу планшета.

Сейчас вартовчанка под арестом. Возбуждено уголовное дело по статье. 158 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU