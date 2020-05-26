2020-05-26T14:38:59+03:00
Происшествия

Вартовчанка уехала домой на чужом велосипеде

Ранее женщина «позаимствовала» планшет
Руслан Савинов
Поделиться:
Вартовчанка уехала домой на чужом велосипедеВартовчанка уехала домой на чужом велосипедеФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В полицию Нижневартовска поступило сообщение от местной жительницы, которая сообщила, что с ее лестничной площадки был украден велосипед.

- Оперативники выяснили, что к преступлению может быть причастна 44-летняя вартовчанка. Женщина пояснила, что пришла в гости к своим родственникам, но их не оказалось дома. В подъезде она увидела велосипед, и так как живет далеко, то решила воспользоваться им по своему усмотрению. Проехав часть пути, похитительница устала крутить педали и бросила транспорт в одном из дворов, - пояснили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Известно, что женщина уже не первый раз попадает в поле зрения правоохранительных органов: в отношении нее расследуется уголовное дело за кражу планшета.

Сейчас вартовчанка под арестом. Возбуждено уголовное дело по статье. 158 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители ХМАО продолжают возвращаться из-за границы
Очаги инфекции в больницах Лянтора и Когалыма локализовали
Уровень преступности в Югре – самый низкий в УрФО
Любитель нетрезвого вождения из Нягани отправился за решетку
Дорожники приступили к работам на улице Билецкого в Сургуте
Вартовчанка уехала домой на чужом велосипеде
Нейробиолог расскажет югорчанам, возможно ли выжить с 10% мозга
Строительство центра единоборств в Ханты-Мансийске близится к завершению
Рванул на красный: ДТП на перекрестке в Нижневартовске
Жителей Федоровского призвали набраться терпения
Плавполиклиника отправилась в путь по Югре
Югорчане пожертвовали более миллиона рублей на «коробки добра»
Птичку жалко: пара югорчан украли с фермы 20 кур
В Югре значительно подорожала пшеничная крупа
В баре-шашлычной в Ханты-Мансийске прокуратура нашла грубые нарушения
В Нижневартовском районе пропал охотник
Грозу и град прогнозируют в Сургуте
Спортинвентарь для 3000 спортсменов ХМАО закупят в 2020 году
Культурная онлайн-программа на 26 мая для югорчан на самоизоляции
Сургутянина осудили за организацию подпольного казино
В Ханты-Мансийске иномарка сбила велосипедистку
Погода в Югре 26 мая: дождь и гроза