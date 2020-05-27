27 Май 2020 2020-05-27T05:31:20+03:00

Погода в Югре 27 мая: преимущественно без осадков и похолодание. Фото: Савинов Руслан.

Изменить размер текста: A A

В Ханты-Мансийском автономном округе в среду, 27 мая, ожидается переменная облачность с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северный 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +4, +9 градусов, днем +10, +15 градусов.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +16, +18 градусов.

В Сургуте наступит ясный день, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +10 +12 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется ясный день. Ветер северо-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +9, +12 градусов.

На Руси этот день называли «Сидор Бокогрей». По погоде отмечали: если день на Сидора был ясный, то ждали хорошего урожая огурцов.

ИСТОЧНИК KP.RU