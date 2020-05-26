Нейробиолог расскажет югорчанам, возможно ли выжить с 10% мозга

26 Май 2020 2020-05-26T13:33:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Организаторы сургутского лектория на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» сообщили интеллектуалам и любителям науки в ХМАО проведении очередной лекции.

Мероприятие состоится в субботу, 30 мая, в 18:30. Название лекции: «Можно ли жить без мозга?».

- Может ли человек выжить с 10 процентами мозга? Как женщина полностью восстанавливается после десятого инсульта? Что будет, если через глаз и мозг пройдет железный ломик? Что, если два сиамских близнеца срастутся мозгом? Обо этих и многих других уникальных случаях расскажет известный научный журналист Алексей Паевский, - сообщают организаторы лекции.

Добавим, что трансляция лекции будет проходить в соцсети «ВКонтакте» в сообществе «ЮНТИ: Популярная наука и технологии в Югре».

ИСТОЧНИК KP.RU