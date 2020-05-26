Строительство центра единоборств в Ханты-Мансийске близится к завершению

26 Май 2020 2020-05-26T14:40:58+03:00

Строительство центра единоборств в Ханты-Мансийске близится к завершению. Фото из "Инстаграма" Натальи комаровой.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова оценила ход работы на четырех объектах в регионе на заседании штаба по вопросам строительства объектов капитального строительства. Один из объектов - «Региональныи центр единоборств» в Ханты-Мансии ске.

- Востребованный для югорского спорта объект, долгострои . Спортивныи комплекс смогут посещать 214 человек в смену. Общая строительная готовность объекта 90%, - сообщила Наталья Комарова.

Она добавила, что в центре единоборств завершаются отделочные работы, устрои ство внутренних инженерных систем, наружное освещение, благоустрои ство, озеленение территории.

- Ввести объект в эксплуатацию запланировано до 30 июня 2020 года. Надеюсь, эпидемическая ситуация к этому времени позволит открыть двери центра для югорчан и начать занятия, - подвела итог глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU