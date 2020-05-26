Строительство центра единоборств в Ханты-Мансийске близится к завершению
Губернатор ХМАО Наталья Комарова оценила ход работы на четырех объектах в регионе на заседании штаба по вопросам строительства объектов капитального строительства. Один из объектов - «Региональныи центр единоборств» в Ханты-Мансии ске.
- Востребованный для югорского спорта объект, долгострои . Спортивныи комплекс смогут посещать 214 человек в смену. Общая строительная готовность объекта 90%, - сообщила Наталья Комарова.
Она добавила, что в центре единоборств завершаются отделочные работы, устрои ство внутренних инженерных систем, наружное освещение, благоустрои ство, озеленение территории.
- Ввести объект в эксплуатацию запланировано до 30 июня 2020 года. Надеюсь, эпидемическая ситуация к этому времени позволит открыть двери центра для югорчан и начать занятия, - подвела итог глава региона.
ИСТОЧНИК KP.RU