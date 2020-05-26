2020-05-26T12:55:12+03:00
Происшествия

Рванул на красный: ДТП на перекрестке в Нижневартовске

В аварии пострадал пассажир
Руслан Савинов
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Рванул на красный: ДТП на перекрестке в Нижневартовске. Фото городского ГИБДД.Рванул на красный: ДТП на перекрестке в Нижневартовске. Фото городского ГИБДД.
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В Нижневартовске накануне, 25 мая, около 6:45 32-летний водитель за рулем «Лада Приора» двигался по проезжей части улицы Мира. Что произошло после стало известно от пресс-службы ГИБДД Нижневартовска.

- На регулируемом перекрестке улиц Мира – Пермская в районе д. 81 ул. Мира «Лада Приора» осуществила проезд через перекресток на запрещающий сигнал светофора. Произошло столкновение с автомобилем «Шевроле Нива», который ехал по ул. Пермская, в направлении улицы Мира, - пояснили автоинспекторы.

В результате аварии пассажир «Шевроле Нива» получил телесные повреждения.

- Напоминаем водителям о необходимости внимательного поведения на дороге, выбора скоростного режима в зависимости от дорожных и метеорологических условий, недопущения резких ускорений, торможений и перестроений, - обращаются к югорским водителям сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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