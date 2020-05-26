2020-05-26T12:14:50+03:00
Общество

Жителей Федоровского призвали набраться терпения

Глава городского поселения: «КПП – вынужденная мера ограничения»
Руслан Савинов
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Жителей Федоровского Сургутского района призвали набраться терпенияЖителей Федоровского Сургутского района призвали набраться терпенияФото: pixabay.com
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Глава городского поселения Федоровский Николай Рудышин дал подробный комментарий о работе КПП. Как отмечают в пресс-службе администрации Сургутского района, не все жители довольны введенными ограничениями. Напомним, передвижение возможно при наличии необходимых документов.

- В этом случае действуем согласно схеме маршрутизации по въезду и выезду. Для оказания помощи близким родственникам, для закупок товаров первой необходимости. При обращении за экстренной медпомощью, иной прямой угрозы жизни и здоровью. Если требуется неотложная медпомощь за пределами муниципалитета, при наличии справки из медучреждения и внесения сведений в информационную систему передвижения граждан «Цифровое уведомление», - пояснил глава г.п. Федоровский Николай Рудышин.

Также въезд возможен на основании справки, выданной сотрудником администрации поселения в ряде случаев. Например: оказание помощи близким родственникам старше 60 лет, проживающим на территории Сургутского района, а также страдающим хроническими заболеваниями.

- Понимаю недовольство земляков. Однако меры установки КПП вынужденные. Количество заболевших превышает 60 человек. Надеюсь, что жители Федоровского поймут ситуацию и будут относиться к ней с пониманием. Сейчас самое главное – здоровье федоровчан. Прошу набраться терпения и пережить эту некомфортную для многих ситуацию, - подвел итог Николай Рудышин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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