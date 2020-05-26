Югорчане пожертвовали более миллиона рублей на «коробки добра»

26 Май 2020 2020-05-26T10:23:20+03:00

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К настоящему моменту жители ХМАО перечислили миллион 108 тысяч рублей: этих средств хватит на 481 «коробку добра».

- Наборы с продуктами питания и средствами первой необходимости формируют волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса, - поясняют власти региона.

- Югра своих не бросает, неравнодушные жители региона не раз доказывали это. Ты тоже можешь принять участие в сборе средств, для этого даже не нужно выходить из дома, – напоминают югорчанам добровольцы. Подробности по ссылке.

Добавим, что «Коробки добра» в ХМАО вручают гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации по причине пандемии: малообеспеченным, инвалидам, семьям с детьми-инвалидами, многодетным, а также неполным семьям.

ИСТОЧНИК KP.RU