Птичку жалко: пара югорчан украли с фермы 20 кур

26 Май 2020 2020-05-26T10:06:42+03:00

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В полицию Нягани обратилась 51-летняя местная жительница с заявлением о том, что ночью неизвестные похитили с ее фермы 20 кур. Сумма ущерба - 20 тысяч рублей.

- Вскоре полицейские установили злоумышленников. Ими оказались ранее неоднократно судимые мужчина и женщина, работающие на данной ферме, - рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Похитители объяснили, что при распитии алкоголя они решили совершить кражу кур для продажи.

- Однако, проголодавшись, подозреваемые съели трех кур, а 17 оставшихся сложили в мешке и продали неизвестным. На вырученные деньги они купили алкоголь, - уточнили стражи порядка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Наказанием может стать лишение свободы сроком до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU