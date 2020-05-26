В Югре значительно подорожала пшеничная крупа

26 Май 2020 2020-05-26T09:58:54+03:00

Также зафиксировано повышение цен на молочку, макароны, овощи, сахар и яйца

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Правоохранители Югры продолжают мониторинг в сфере ценообразования на продовольственном рынке

- Прокурорами в Кондинском, Березовском, Белоярском и Октябрьском районах, отнесенных к территориям ограниченного срока завоза продукции, вскрыты факты завышения цен на социально-значимые продукты питания, - пояснил в пресс-службе прокуратуры по ХМАО.

Уточняется, что наибольшее завышение предельных розничных надбавок в регионе зафиксировано на крупу пшеничную - 120 %, кисломолочную продукцию - 71%, макаронные изделия, овощи, сахар-песок - 50%, яйца куриные - 45%.

- В ХМАО возбудили 16 дел об административных правонарушениях по статье «Нарушение порядка ценообразования», внесли 18 представлений об устранении нарушений законодательства руководителям предприятий розничной торговли.

Отметим, что сейчас цены на продукты питания приведены в соответствие с законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU