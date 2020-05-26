26 Май 2020 2020-05-26T09:51:00+03:00

В баре-шашлычной в Ханты-Мансийске прокуратура нашла грубые нарушения Фото: pixabay.com

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В Ханты-Мансийске по требованию прокурора устранят нарушения закона о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическом в баре-шашлычной «Крал»

- По результатам проверки межрайонный прокурор обратился в суд с иском о запрете деятельности «Крал» до устранения нарушений. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.

Ответчик не согласился с выводами районного суда и обжаловал решение, хотя и безуспешно.

Добавим, что в настоящее время решение суда вступило в законную силу, его исполнение контролируется в установленном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU