2020-05-26T09:51:00+03:00
Общество

В баре-шашлычной в Ханты-Мансийске прокуратура нашла грубые нарушения

Владельцы заведения пытались безуспешно оспорить решение суда
Руслан Савинов
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В баре-шашлычной в Ханты-Мансийске прокуратура нашла грубые нарушенияВ баре-шашлычной в Ханты-Мансийске прокуратура нашла грубые нарушенияФото: pixabay.com
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В Ханты-Мансийске по требованию прокурора устранят нарушения закона о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическом в баре-шашлычной «Крал»

- По результатам проверки межрайонный прокурор обратился в суд с иском о запрете деятельности «Крал» до устранения нарушений. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.

Ответчик не согласился с выводами районного суда и обжаловал решение, хотя и безуспешно.

Добавим, что в настоящее время решение суда вступило в законную силу, его исполнение контролируется в установленном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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