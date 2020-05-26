В баре-шашлычной в Ханты-Мансийске прокуратура нашла грубые нарушения
В Ханты-Мансийске по требованию прокурора устранят нарушения закона о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическом в баре-шашлычной «Крал»
- По результатам проверки межрайонный прокурор обратился в суд с иском о запрете деятельности «Крал» до устранения нарушений. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.
Ответчик не согласился с выводами районного суда и обжаловал решение, хотя и безуспешно.
Добавим, что в настоящее время решение суда вступило в законную силу, его исполнение контролируется в установленном порядке.
ИСТОЧНИК KP.RU