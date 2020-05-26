В Нижневартовском района пропал охотник
В Нижневартовском районе зональный поисково-спасательный отряд накануне, 25 мая, вел поиски охотника:
- Спасателям поступило сообщение: оказать помощь в поиске 50-летнего мужчины, который ушел на охоту и не вернулся. Прибыли к месту поиска, совместно с сотрудником полиции и тремя волонтерами обследовали 18 км. лесного массива в районе автодороги Радужный – Новоаганск. Поиски результатов не дали, - сообщили в пресс-службе учреждения «Центроспас - Югория».
Также стало известно, что спасатели продолжили повторные поиски тела 47-летнего мужчины, который 2 сентября 2019 года уплыл на резиновой лодке на рыбалку и не вернулся.
- Прибыли к месту поиска, совместно с сотрудником полиции обследовали 60 км. береговой линии вниз по течению реки Аган в районе п. Новоаганск. Поиски результатов не дали, - подвели предварительный итог спасатели.
ИСТОЧНИК KP.RU