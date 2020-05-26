2020-05-26T08:58:05+03:00
Общество

В Нижневартовском района пропал охотник

Поиски пока не дали результатов
Руслан Савинов
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В Нижневартовском района пропал охотникВ Нижневартовском района пропал охотникФото: pixabay.com
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В Нижневартовском районе зональный поисково-спасательный отряд накануне, 25 мая, вел поиски охотника:

- Спасателям поступило сообщение: оказать помощь в поиске 50-летнего мужчины, который ушел на охоту и не вернулся. Прибыли к месту поиска, совместно с сотрудником полиции и тремя волонтерами обследовали 18 км. лесного массива в районе автодороги Радужный – Новоаганск. Поиски результатов не дали, - сообщили в пресс-службе учреждения «Центроспас - Югория».

Также стало известно, что спасатели продолжили повторные поиски тела 47-летнего мужчины, который 2 сентября 2019 года уплыл на резиновой лодке на рыбалку и не вернулся.

- Прибыли к месту поиска, совместно с сотрудником полиции обследовали 60 км. береговой линии вниз по течению реки Аган в районе п. Новоаганск. Поиски результатов не дали, - подвели предварительный итог спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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