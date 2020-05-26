Грозу и град прогнозируют в Сургуте

26 Май 2020 2020-05-26T08:48:50+03:00

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Ночью 26 мая в Сургуте, как и в целом в Югре, местами ожидается сильный ветер порывами до 22-27 метров в секунду, сильный дождь, гроза и град. По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, неблагоприятная погодя сохранятся в течение суток.

- Без особой необходимости не выходите на улицу, не проводите работы на открытом воздухе и на высоте, откажитесь от отдыха на природе. Автомобилистам следует предусмотреть возможность парковки автомобилей на крытых стоянках, чтобы защитить их от града, а также возможного падения слабозакрепленных конструкций и деревьев при шквалистом ветре, - напоминают югорчанам в пресс-службе МЧС по ХМАО.

Разряды молнии при грозе крайне опасны, во время вспышек лучше находиться в помещении:

- Если гроза застала вас на открытой местности, следует найти какую-либо низменность (либо просто сесть на корточки, но не ложиться на землю. Расстояние от высоких одиноких предметов должно быть не менее 200 м. Не приближайтесь к водоемам и не пользуйтесь телефоном, лучше его выключить. Не стоит пережидать грозу на берегу в палатке или прячась под деревьями, - сообщают спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU