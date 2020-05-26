26 Май 2020 2020-05-26T08:41:38+03:00

Спортинвентарь для 3000 спортсменов ХМАО закупят в 2020 году Фото: pixabay.com

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Спортоборудование и инвентарь для более чем 3000 занимающихся по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта закупят в 2020 году для спортшкол ХМАО.

- Кроме того, девяти муниципалитетам предоставят субсидию для оказания господдержки спорторганизациям, осуществляющим подготовку резерва для сборных команд региона и страны, - сообщили в пресс-службе правительства по ХМАО.

Напомним, на всей территории Ханты-Мансийского автономного округа систематическое посещение детьми и подростками секций и групп в муниципальных и государственных физкультурно-спортивных учреждениях является бесплатным.

ИСТОЧНИК KP.RU