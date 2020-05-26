2020-05-26T08:30:29+03:00
Общество

Культурная онлайн-программа на 26 мая для югорчан на самоизоляции

Музеи ждут своих посетителей в онлайн-пространстве
Руслан Савинов
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Культурная онлайн-программа на 26 мая для югорчан на самоизоляцииКультурная онлайн-программа на 26 мая для югорчан на самоизоляцииФото: pixabay.com
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Используйте время дома на самоизоляции с пользой: небольшой дайджест онлайн-мероприятий для любителей культурного отдыха. Обогатите себя настоящими, вечными знаниями из мира литературы и искусства.

1. Государственный художественный музей. Что: Ежедневные видео-трансляции «Рисуем вместе». Когда: 26 мая 15.00. Где.

2. Дворец искусств Нижневартовск. Что: Викторина "КУЛЬТУРА мира в лицах и фактах от древности до сегодняшних дней". Вопрос вторника. Когда: 26 мая 15.00. Где.

3. Нижневартовский театр юного зрителя. Что: «Творческий вечер». Исполнение творческих номеров артистами театра. Когда: 26 мая 18.00. Где.

4. Детская школа искусств города Югорска. Что: Документальный цикл «Как устроена музыка. Мелодия». Когда: 26 мая 18.00. Где.

5. Концертно-театральный центр «Югра -Классик». Что: Видеоролики «Мысли вслух с Татьяной Ахмадыршиной». Когда: 26 мая 13.00. Где.

ИСТОЧНИК KP.RU

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