2020-05-26T08:23:43+03:00
Происшествия

Сургутянина осудили за организацию подпольного казино

Ранее суд вынес приговор двум его подельникам
Руслан Савинов
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Сургутянина осудили за организацию подпольного казиноСургутянина осудили за организацию подпольного казиноФото: pixabay.com
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Городской суд Сургута вынес приговор в отношении местного жителя. Мужчину признали виновным по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с использованием сети интернет -руппой лиц по предварительному сговору с извлечением дохода в крупном размере».

- Суд установил, что с декабря 2018 по май 2019 года обвиняемый проводил азартные игры в нежилых помещениях в Сургуте с использованием интернета. Доход от незаконной деятельности преступников около 2 млн рублей, - уточнили в прокуратуре Югры.

Ранее, в феврале 2019 года, в отношении двоих соучастников суд вынес приговоры за совершение упомянутого преступления. Третий скрылся от органов расследования и значился в розыске.

Суд назначил сургутянину наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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