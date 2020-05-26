Сургутянина осудили за организацию подпольного казино

26 Май 2020 2020-05-26T08:23:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Городской суд Сургута вынес приговор в отношении местного жителя. Мужчину признали виновным по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с использованием сети интернет -руппой лиц по предварительному сговору с извлечением дохода в крупном размере».

- Суд установил, что с декабря 2018 по май 2019 года обвиняемый проводил азартные игры в нежилых помещениях в Сургуте с использованием интернета. Доход от незаконной деятельности преступников около 2 млн рублей, - уточнили в прокуратуре Югры.

Ранее, в феврале 2019 года, в отношении двоих соучастников суд вынес приговоры за совершение упомянутого преступления. Третий скрылся от органов расследования и значился в розыске.

Суд назначил сургутянину наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU