Нижневартовск готов предоставить территорию для создания карантинных зон

25 Май 2020 2020-05-25T15:47:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нижневартовск 20 мая авиа и ж/д - сообщением прибыло 600 человек: половина из них – вахтовики.

Как напомнили в пресс-службе региональной думы, правила Роспотребнадзора регламентируют: любой приехавший должен пройти 14-дневный карантин и только после этого приступить к работе.

Работодатель для прохождения самоизоляции должен обеспечить все условия. Однако с этим порой возникают проблемы. Предприятиям сложно найти помещения, соответствующие всем требованиям.

В городском департаменте муниципальной собственности определили земельные участки для создания карантинных зон силами нефтяных предприятий.

- Земельные участки расположены за территорией города. Нефтяные предприятия могут выбрать наиболее подходящие для себя варианты, - отметил парламентарий думы ХМАО Сергей Великий.

Добавим, что правительство РФ утвердило временные правила работы вахтовиков из-за распространения коронавируса. Теперь предприятиям разрешено продлевать вахту, но не более чем на три месяца. При этом требуется согласие работника.

ИСТОЧНИК KP.RU