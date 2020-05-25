Нижневартовск готов предоставить территорию для создания карантинных зон
В Нижневартовск 20 мая авиа и ж/д - сообщением прибыло 600 человек: половина из них – вахтовики.
Как напомнили в пресс-службе региональной думы, правила Роспотребнадзора регламентируют: любой приехавший должен пройти 14-дневный карантин и только после этого приступить к работе.
Работодатель для прохождения самоизоляции должен обеспечить все условия. Однако с этим порой возникают проблемы. Предприятиям сложно найти помещения, соответствующие всем требованиям.
В городском департаменте муниципальной собственности определили земельные участки для создания карантинных зон силами нефтяных предприятий.
- Земельные участки расположены за территорией города. Нефтяные предприятия могут выбрать наиболее подходящие для себя варианты, - отметил парламентарий думы ХМАО Сергей Великий.
Добавим, что правительство РФ утвердило временные правила работы вахтовиков из-за распространения коронавируса. Теперь предприятиям разрешено продлевать вахту, но не более чем на три месяца. При этом требуется согласие работника.
ИСТОЧНИК KP.RU