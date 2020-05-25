2020-05-25T15:47:37+03:00
Общество

Нижневартовск готов предоставить территорию для создания карантинных зон

В столице Самотлора завершается перевахтовка
Руслан Савинов
Поделиться:
Нижневартовск готов предоставить территорию для создания карантинных зонНижневартовск готов предоставить территорию для создания карантинных зонФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Нижневартовск 20 мая авиа и ж/д - сообщением прибыло 600 человек: половина из них – вахтовики.

Как напомнили в пресс-службе региональной думы, правила Роспотребнадзора регламентируют: любой приехавший должен пройти 14-дневный карантин и только после этого приступить к работе.

Работодатель для прохождения самоизоляции должен обеспечить все условия. Однако с этим порой возникают проблемы. Предприятиям сложно найти помещения, соответствующие всем требованиям.

В городском департаменте муниципальной собственности определили земельные участки для создания карантинных зон силами нефтяных предприятий.

- Земельные участки расположены за территорией города. Нефтяные предприятия могут выбрать наиболее подходящие для себя варианты, - отметил парламентарий думы ХМАО Сергей Великий.

Добавим, что правительство РФ утвердило временные правила работы вахтовиков из-за распространения коронавируса. Теперь предприятиям разрешено продлевать вахту, но не более чем на три месяца. При этом требуется согласие работника.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижневартовск готов предоставить территорию для создания карантинных зон
Около 500 подростков трудоустроят на лето в Ханты-Мансийске
Молодого югорчанина задержали с подозрительным свертком
В Сургуте выявили подозрительные овощи
Вместо щенка породы шпиц сургутянка получила дыру в кармане
Жителям Югры пояснили, как действовать при первых симптомах коронавируса
Половина закупленных средств защиты для медиков поступила в ХМАО
Югорчанку принудили оплатить 45 автоштрафов
ХМАО вновь вошел в тройку лидеров регионов по эффективности системы здравоохранения
Остановки транспорта с портами для зарядки гаджетов устанавливают в Когалыме
Подросток в Сургуте обманом перевел деньги с банковской карты таксиста
В Югре планируют экспедицию к уникальной горе
Иностранец украл на рынке в Нижневартовске коробку клубники
Губернатор ХМАО поздравила выпускников
Культурная онлайн-программа на 25 мая для югорчан на самоизоляции
В 25 детсадах Сургута начали работу дежурные группы
Югорчанам рассказали о моллюсках, населявших регион 400 млн лет назад
Отец подстрелил сына из охотничьего ружья в ХМАО
Автомобиль опрокинулся в обочине в Октябрьском районе
В ХМАО за неделю произошло почти полсотни пожаров