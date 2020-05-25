2020-05-25T15:30:26+03:00
Общество

Около 500 подростков трудоустроят на лето в Ханты-Мансийске

В условиях пандемии работникам также выдадут средства защиты
Руслан Савинов
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Около 500 подростков трудоустроят на лето в Ханты-Мансийске. Фото администрации города.Около 500 подростков трудоустроят на лето в Ханты-Мансийске. Фото администрации города.
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Летняя трудовая кампания в Ханты-Мансийске запланирована на 15 июня: летом предполагается трудоустроить около 500 подростков.

- В 2020 году помимо подростков, состоящих на профучетах и нуждающихся в особой защите государства, приоритетным правом при трудоустройстве смогут воспользоваться дети, чьи родители попали в трудную жизненную ситуацию во время пандемии, а также дети медработников и работников соцсферы, волонтеров, - уточнили в пресс-службе администрации столицы ХМАО.

Молодежные трудовые отряды будут работать по четыре часа в день при 5-дневной рабочей неделе. В июне их зарплата составит чуть более 13 тысяч рублей.

Отмечается, что дополнительно работников обеспечат необходимыми средствами индивидуальной защиты для работы в условиях пандемии.

В планах работ - уборка, озеленение и благоустройство парковых зон и других территорий Ханты-Мансийска.

Добавим, чтобы стать членом отряда нужно представить пакет документов в «Молодежный центр» до 5 июня, подробности на сайте учреждения или по телефону 320-189.

ИСТОЧНИК KP.RU

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