25 Май 2020 2020-05-25T15:08:04+03:00

Молодого югорчанина задержали с подозрительным свертком. Скриншот оперативной съемки УМВД по ХМАО.

Экспертиза установила, что хранил при себе задержанный

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Полиция Белоярского района установили 19-летнего югорчанина, хранившего при себе наркотики: один бумажный сверток с веществом растительного происхождения был изъят полицейскими у задержанного в ходе досмотра.

- Молодой человек пояснил, что запрещенное вещество он заказал в интернете. Ранее задержанный за нарушения закона не привлекался, а наркотик приобрел для личного употребления, - уточнили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Экспертиза установила, что - наркотик массой 2,27 грамма, а это является крупным размером.

В отношении белоярца возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических веществ». Югорчанину грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/781088" frameborder="0"></iframe> Молодого югорчанина задержали с подозрительным свертком.

ИСТОЧНИК KP.RU