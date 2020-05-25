2020-05-25T15:08:04+03:00
Происшествия

Молодого югорчанина задержали с подозрительным свертком

Экспертиза установила, что хранил при себе задержанный
Руслан Савинов
Поделиться:
Молодого югорчанина задержали с подозрительным свертком. Скриншот оперативной съемки УМВД по ХМАО.Молодого югорчанина задержали с подозрительным свертком. Скриншот оперативной съемки УМВД по ХМАО.
Изменить размер текста:

Полиция Белоярского района установили 19-летнего югорчанина, хранившего при себе наркотики: один бумажный сверток с веществом растительного происхождения был изъят полицейскими у задержанного в ходе досмотра.

- Молодой человек пояснил, что запрещенное вещество он заказал в интернете. Ранее задержанный за нарушения закона не привлекался, а наркотик приобрел для личного употребления, - уточнили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Экспертиза установила, что - наркотик массой 2,27 грамма, а это является крупным размером.

В отношении белоярца возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических веществ». Югорчанину грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

Молодого югорчанина задержали с подозрительным свертком.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижневартовск готов предоставить территорию для создания карантинных зон
Около 500 подростков трудоустроят на лето в Ханты-Мансийске
Молодого югорчанина задержали с подозрительным свертком
В Сургуте выявили подозрительные овощи
Вместо щенка породы шпиц сургутянка получила дыру в кармане
Жителям Югры пояснили, как действовать при первых симптомах коронавируса
Половина закупленных средств защиты для медиков поступила в ХМАО
Югорчанку принудили оплатить 45 автоштрафов
ХМАО вновь вошел в тройку лидеров регионов по эффективности системы здравоохранения
Остановки транспорта с портами для зарядки гаджетов устанавливают в Когалыме
Подросток в Сургуте обманом перевел деньги с банковской карты таксиста
В Югре планируют экспедицию к уникальной горе
Иностранец украл на рынке в Нижневартовске коробку клубники
Губернатор ХМАО поздравила выпускников
Культурная онлайн-программа на 25 мая для югорчан на самоизоляции
В 25 детсадах Сургута начали работу дежурные группы
Югорчанам рассказали о моллюсках, населявших регион 400 млн лет назад
Отец подстрелил сына из охотничьего ружья в ХМАО
Автомобиль опрокинулся в обочине в Октябрьском районе
В ХМАО за неделю произошло почти полсотни пожаров