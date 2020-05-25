Молодого югорчанина задержали с подозрительным свертком
Полиция Белоярского района установили 19-летнего югорчанина, хранившего при себе наркотики: один бумажный сверток с веществом растительного происхождения был изъят полицейскими у задержанного в ходе досмотра.
- Молодой человек пояснил, что запрещенное вещество он заказал в интернете. Ранее задержанный за нарушения закона не привлекался, а наркотик приобрел для личного употребления, - уточнили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
Экспертиза установила, что - наркотик массой 2,27 грамма, а это является крупным размером.
В отношении белоярца возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических веществ». Югорчанину грозит лишение свободы сроком до десяти лет.
Молодого югорчанина задержали с подозрительным свертком.
ИСТОЧНИК KP.RU