В Сургуте выявили подозрительные овощи
В ХМАО Управление регионального Россельхознадзора рассмотрело два дела об административных правонарушениях в области сельского хозяйства, ветеринарии и мелиорации земель.
- Специалисты ведомства провели досмотр 18 тонн кабачков, 6 тонн редиса и 5 тонн пекинской капусты, завезенных автотранспортом в Сургут из Краснодарского края — карантинной фитосанитарной зоны, для которой характерны заражение и засорение карантинными объектами, - пояснили специалисты.
Стало известно, что продукция в нарушение закона «О карантине растений» поступила без карантинного сертификата.
Добавим, что, владельцы груза привлечены к административной ответственности по статье «Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции» и оштрафованы.
ИСТОЧНИК KP.RU