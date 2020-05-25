2020-05-25T14:25:22+03:00
Общество

В Сургуте выявили подозрительные овощи

Партия кабачков, редиса и пекинской капусты не имела карантинных сертификатов
Руслан Савинов
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В Сургуте выявили подозрительные овощи. Фото пресс-службы регионального Россельхознадзора.В Сургуте выявили подозрительные овощи. Фото пресс-службы регионального Россельхознадзора.
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В ХМАО Управление регионального Россельхознадзора рассмотрело два дела об административных правонарушениях в области сельского хозяйства, ветеринарии и мелиорации земель.

- Специалисты ведомства провели досмотр 18 тонн кабачков, 6 тонн редиса и 5 тонн пекинской капусты, завезенных автотранспортом в Сургут из Краснодарского края — карантинной фитосанитарной зоны, для которой характерны заражение и засорение карантинными объектами, - пояснили специалисты.

Стало известно, что продукция в нарушение закона «О карантине растений» поступила без карантинного сертификата.

Добавим, что, владельцы груза привлечены к административной ответственности по статье «Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции» и оштрафованы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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