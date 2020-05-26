26 Май 2020 2020-05-26T05:31:28+03:00

Погода в Югре 26 мая: дождь и гроза. Фото: Савинов Руслан.

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В Ханты-Мансийском автономном округе во вторник, 26 мая, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами кратковременный дождь, ночью в южных районах сильный, местами гроза. Ветер северный 8 – 13 м/с, местами порывы до 21 м/с. Температура воздуха ночью +6, +11 градусов, днем +14, +19 градусов.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают кратковременный дождь. Ветер северный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +15, +17 градусов.

В Сургуте наступит пасмурный день, без осадков. Ветер северный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +7 +9 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется облачный день. Ветер северный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +8, +12 градусов.

На Руси этот день называли «Лукерья Комарница». По погоде отмечали: если на Лукерью много комаров — готовь по ягоды коробов, если много мошек — готовь по грибы лукошек.

ИСТОЧНИК KP.RU