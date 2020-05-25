2020-05-25T13:27:53+03:00
Происшествия

Вместо щенка породы шпиц сургутянка получила дыру в кармане

Более 14 тысяч рублей женщина перевела на счет афериста
Руслан Савинов
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Вместо щенка породы шпиц сургутянка получила дыру в карманеВместо щенка породы шпиц сургутянка получила дыру в карманеФото: pixabay.com
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В полицию Сургута поступило заявление от 32-летней жительницы, ставшей жертвой мошенничества.

Известно, что женщина пыталась купить домашнего питомца и перевела на счет афериста более 14 тысяч рублей.

- Неизвестный разместил объявление о продаже щенка породы шпиц на «Авито». Затем мошенник в ходе переписки убедил потерпевшую предоставить собаку после оплаты полной стоимости. Однако щенок в Сургут так и не прибыл, лжепродавец на связь выходить перестал,- пояснили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Виновным может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

- Обратите внимание на стоимость товара, мошенники максимально снижают цены, чтобы привлечь внимание будущих жертв, - дают советы стражи порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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