2020-05-25T13:02:52+03:00
Общество

Жителям Югры пояснили, как действовать при первых симптомах коронавируса

Главный совет - не надо идти в больницу
Руслан Савинов
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Жителям Югры пояснили, как действовать при первых симптомах коронавирусаЖителям Югры пояснили, как действовать при первых симптомах коронавирусаФото: pixabay.com
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Специалисты Роспотребнадзора в ходе очередного брифинга по ситуации с коронавирусной инфекцией в ХМАО подробно объяснили алгоритм действий при обнаружении симптомов COVID-19.

- При первых симптомах коронавируса не надо идти в больницу, нужно вызвать медика на дом. Поскольку тем самым вы несёте инфекцию в медицинскую организацию. На дому у вас возьмут анализы и проведут обследование, - рассказала замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева.

Напомним горячие линии помощи во время пандемии: 8-800-301-68-88 – единая горячая линия в Югре по COVID-19, 8-800-100-86-03 – горячая линия депздрава Югры, 8-800-100-05-30 – фонд соцстрахования по Югре, 8-800-555-49-43 – горячая линия Роспотребнадзора РФ, 8-800-101-01-01 – фонд поддержки предпринимательства Югры.

- Убедительная просьба – соблюдать все меры предосторожности и не подвергать риску сове здоровье и здоровье окружающих, - добавила Инна Кудрявцева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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