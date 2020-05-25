25 Май 2020 2020-05-25T12:32:38+03:00

Половина закупленных средств защиты для медиков поступила в ХМАО Фото: pixabay.com

С 10 мая в регион поступило почти 70 тонн медицинских товаров

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В Югру поступило 50% партии средств индивидуальной защиты, которую закупил окружной фондом развития для персонала медорганизаций, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом.

- В минувшие выходные в аэропорт Сургута прибыла пятая партия с водонепроницаемыми бахилами, респираторами, одноразовыми халатами и защитными костюмами. Таким образом, с 10 мая в регион поступило почти 70 тонн средств защиты для врачей, - пояснили в пресс-службе регионального правительства.

Уточняется, что вся продукция направлена на региональный аптечный склад и распределена по медучреждениям.

Добавим, что по расчетам специалистов, закупленный объем средств защиты всей закупленной партии обеспечит медорганизации округа на два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU