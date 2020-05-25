2020-05-25T12:12:48+03:00
Общество

Югорчанку принудили оплатить 45 автоштрафов

Женщина копила долги и продолжала нарушать ПДД
Руслан Савинов
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Югорчанку принудили оплатить 45 автоштрафовЮгорчанку принудили оплатить 45 автоштрафовФото: pixabay.com
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Жительница Советского района накопила 45 штрафов ГИБД за нарушение правил дорожного движения. По этой причине ее лишили права распоряжаться автомобилем.

- В отделе судебных приставов Советского находились дела о взыскании с автоледи задолженности по штрафам ГИБДД на общую сумму 36,5 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП России по ХМАО.

Многочисленные штрафы женщина не оплачивала, а копила и продолжала нарушать ПДД.

- Приставом было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства принадлежащего югорчанке, о чем вскоре узнала должница, - сообщили стражи порядка.

Добавим, что ситуация женщину не устроила, и она полностью оплатила задолженность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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