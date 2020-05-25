Югорчанку принудили оплатить 45 автоштрафов
Жительница Советского района накопила 45 штрафов ГИБД за нарушение правил дорожного движения. По этой причине ее лишили права распоряжаться автомобилем.
- В отделе судебных приставов Советского находились дела о взыскании с автоледи задолженности по штрафам ГИБДД на общую сумму 36,5 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП России по ХМАО.
Многочисленные штрафы женщина не оплачивала, а копила и продолжала нарушать ПДД.
- Приставом было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства принадлежащего югорчанке, о чем вскоре узнала должница, - сообщили стражи порядка.
Добавим, что ситуация женщину не устроила, и она полностью оплатила задолженность.
ИСТОЧНИК KP.RU