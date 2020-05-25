2020-05-25T11:56:49+03:00
Общество

ХМАО вновь вошел в тройку лидеров регионов по эффективности системы здравоохранения

Югра заняла третье место
Руслан Савинов
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ХМАО вновь вошел в тройку лидеров регионов по эффективности системы здравоохраненияХМАО вновь вошел в тройку лидеров регионов по эффективности системы здравоохраненияФото: pixabay.com
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Югра в очередной раз вошла в тройку лидеров по мерам обеспечения эффективной работы системы здравоохранения. Регион занял третье место по ряду критериев.

- Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц, перепрофилирование медучреждений, организация дополнительных центров диагностики коронавируса, повышение количества и качества проводимых тестов, - все это позволило занять высокое место в рейтинге.

Также в регионе отметили организацию резерва лекарств и средств индивидуальной защиты для лечения коронавируса.

Известно, что рейтинг обновляется экспертным институтом социсследований еженедельно. Добавим, что наиболее обеспеченными регионами в системе здравоохранения признали Москву и Санкт-Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU

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