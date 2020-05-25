ХМАО вновь вошел в тройку лидеров регионов по эффективности системы здравоохранения
Югра в очередной раз вошла в тройку лидеров по мерам обеспечения эффективной работы системы здравоохранения. Регион занял третье место по ряду критериев.
- Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц, перепрофилирование медучреждений, организация дополнительных центров диагностики коронавируса, повышение количества и качества проводимых тестов, - все это позволило занять высокое место в рейтинге.
Также в регионе отметили организацию резерва лекарств и средств индивидуальной защиты для лечения коронавируса.
Известно, что рейтинг обновляется экспертным институтом социсследований еженедельно. Добавим, что наиболее обеспеченными регионами в системе здравоохранения признали Москву и Санкт-Петербург.
ИСТОЧНИК KP.RU