2020-05-25T11:17:06+03:00
Общество

В Югре планируют экспедицию к уникальной горе

Объект может стать точкой притяжения для туристов
Руслан Савинов
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В Югре планируют экспедицию к уникальной горе. Фото с сайта деппрома ХМАО.В Югре планируют экспедицию к уникальной горе. Фото с сайта деппрома ХМАО.
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Власти ХМАО планируют оказать содействие в организации экспедиции в Березовский район к горе, похожей на спутниковых снимках на пирамиду, для включения в маршруты активных туров.

- Обсуждается вопрос организации совместной с клубом «Дикий Север» экспедиции, где участники клуба на спутниковой карте обнаружили гору, похожую на пирамиду. Сейчас обсуждается, кто примет от Югры участие, сроки и маршрут мероприятия», - пояснил директор департамента промышленности региона Кирилл Зайцев.

По его словам, объект может стать точкой притяжения для туристов:

- Гора может стать точкой притяжения, интересной для любителей экстремального туризма. Поскольку развитие активного туризма, в том числе маршруты на Приполярный Урал, является одним из приоритетных направлений развития туризма в Югре, – глава деппрома.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что клуб экспедиций «Дикий Север» при изучении спутниковой карты Народо-Итьинского кряжа обратил внимание на гору-пирамиду.

- На снимках гора расположена строго по сторонам света, в высоту почти 800 метров, длина граней – около километра, имеет правильные грани, равные боковые ребра и равные углы основания, - сообщили специалисты.

Добавим, что в Свердловском областном отделении Русского географического общества отметили:

- Вершина давно известна ученым, нанесена на все топографические карты, а подобные формы рельефа встречаются во многих горных системах, - пояснили ученые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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