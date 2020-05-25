Иностранец украл на рынке в Нижневартовске коробку клубники
В Югре за минувшие дни случилось 151 преступление. По данным пресс-службы УМВД по ХМАО, уже раскрыто 92 нарушения закона, из них: два факта нанесения тяжких телесных повреждений, грабеж, пять мошенничеств, 15 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и 16 краж.
Так, в Нижневартовске 32-летний иностранец на одном из городских рынков похитил коробку клубники стоимостью 3500 рублей. Проводится проверка.
Кроме того, накануне, 24 мая, в Мегионе по подозрению в совершение двух краж из дачных домов задержан 22-летний ранее судимый мужчина.
- Подозреваемый проник на садовые участки и похитил электроинструменты и продукты питания. Ущерб - более 17 тысяч рублей. Похищенное имущество изъято из ломбарда. Возбуждены уголовные дела, - сообщили полицейские.
Также в Нягани 37-летняя женщина совместно с 34-летним мужчиной украла 20 кур, принадлежащих работодателю. Сумма ущерба - около 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU