2020-05-25T10:04:00+03:00
Происшествия

Иностранец украл на рынке в Нижневартовске коробку клубники

За последние дни произошло 16 краж
Руслан Савинов
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Иностранец украл на рынке в Нижневартовске коробку клубникиИностранец украл на рынке в Нижневартовске коробку клубникиФото: pixabay.com
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В Югре за минувшие дни случилось 151 преступление. По данным пресс-службы УМВД по ХМАО, уже раскрыто 92 нарушения закона, из них: два факта нанесения тяжких телесных повреждений, грабеж, пять мошенничеств, 15 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и 16 краж.

Так, в Нижневартовске 32-летний иностранец на одном из городских рынков похитил коробку клубники стоимостью 3500 рублей. Проводится проверка.

Кроме того, накануне, 24 мая, в Мегионе по подозрению в совершение двух краж из дачных домов задержан 22-летний ранее судимый мужчина.

- Подозреваемый проник на садовые участки и похитил электроинструменты и продукты питания. Ущерб - более 17 тысяч рублей. Похищенное имущество изъято из ломбарда. Возбуждены уголовные дела, - сообщили полицейские.

Также в Нягани 37-летняя женщина совместно с 34-летним мужчиной украла 20 кур, принадлежащих работодателю. Сумма ущерба - около 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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