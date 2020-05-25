2020-05-25T09:40:13+03:00
Общество

Губернатор ХМАО поздравила выпускников

Наталья Комарова: «Вы шли к этому дню 11 лет»
Руслан Савинов
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Губернатор ХМАО поздравила школьников с окончанием учебного годаГубернатор ХМАО поздравила школьников с окончанием учебного годаФото: pixabay.com
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Наталья Комарова в прямом эфире общего окружного последнего звонка поздравила школьников с окончанием школы:

- Уважаемые выпускники. Последний звонок – сформированный на традициях символ, он одновременно оповещает о завершении очень ответственного рабочего цикла для молодых людей и начале новой жизни, новых испытаний, новых побед, новых представлений, новых возможностей, - заявила Наталья Комарова.

Она добавила, что школьники шли к этому дню 11 лет:

- Рядом с вами были ваши учителя, которые вложили в вас свою душу, отдавали тепло своих сердец. Для настоящего учителя — Вы родные дети. Я очень надеюсь, что в вашей жизни были именно такие учителя. Родители радовались вашим успехам, переживали за неудачи. Мы все верим и очень хотим, чтобы все у вас сложилось на «отлично, - подвела итога глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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